Calciomercato Inter, Marotta su ‘Sky’ parla di un obiettivo neroazzurro

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della partita contro la Fiorentina.

Marotta: “L’anno prossimo miglioreremo“

Tra poco l’Inter affronterà la Fiorentina per la trentacinquesima giornata di Serie A. Poco prima del match che si disputerà al Meazza, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘. Ecco le sue dichiarazioni: “L’anno prossimo cercheremo di alzare l’asticella: l’obiettivo è quello di far crescere la qualità di questo gruppo.

Dobbiamo fare molto meglio di quest’anno. L’obiettivo è quello di colmare quel gap che ci separa dalle altre squadre. Chiesa? E’ un giocatore della Fiorentina, non abbiamo mai parlato con la società viola per quanto riguarda un nostro acquisto. Abbiamo grande rispetto per la sua squadra e rispettiamo moltissimo il ragazzo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è il fedelissimo di Conte: le ultime