Calciomercato Inter, sfuma un obiettivo per la corsia

Le squadre di Serie A si preparano a quello che sarà un importante rush finale in campionato, ma allo stesso tempo ragionano anche sul mercato, sempre molto attivo e interessante. L’Inter ha messo nel mirino tanti giocatori, anche perchè Conte vuole alzare l’asticella, e vuole farlo in fretta.

Mercato Inter: sfuma Alaba? L’austriaco vicino al rinnovo con il Bayern

L’Inter è senza dubbio uno dei club più attivi sul mercato, e sul taccuino di Ausilio e Marotta continuano ad esserci grandi nomi, molti di questi anche dalle big. L’ultima idea è David Alaba, terzino austriaco del Bayern Monaco, che negli ultimi giorni sembrava essere arrivato al capolinea della sua esperienza in Bundesliga. Tutto smentito a quanto pare, anche perchè sembra che il giocatore voglia continua la sua avventura ai bavaresi: stando a quanto riportato da Don Balon, ci sarebbe il vicino accordo per il prolungamento contrattuale fino al 2023 con un consistente adeguamento dell’ingaggio. Per ora è ancora tutto da confermare, ma la sensazione è che sia sfumato un obiettivo nerazzurro.

Ultime Inter: tutto su Emerson Palmieri

Ora che Alaba è praticamente sfumato, l’Inter potrà e dovrà concentrarsi su un altro obiettivo concreto: Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è seguito da un bel po, e ad oggi potrebbe essere l’uomo giusto per la corsia esterna di Conte.

