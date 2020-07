Ha fatto il bello e il cattivo tempo a Firenze. Franck Ribery, anche a 37 anni, si è dimostrato decisivo e imprescindibile per la Fiorentina di Rocco Commisso nella sua prima stagione italiana: è stato uno dei maggiori colpi di calciomercato del club viola ma sul suo futuro sembra esserci ancora un punto interrogativo.

Calciomercato Fiorentina, Ribery svela il suo futuro

L’ultimo mese è stato particolarmente complicato per l’attaccante francese che ha dovuto fare i conti con un furto in casa che ha fatto vacillare, per qualche momento, la sua vogli d’Italia. Poi è tornato in pista, è tornato in campo a fare ciò che gli riesce meglio e ha portato, da protagonista assoluto, la squadra alla salvezza. Le parole sul futuro dopo il furto, “qui non mi sento al sicuro e non lo è la mia famiglia“, avevano fatto tremare società e tifosi del capoluogo toscano, salvo poi tornare sui suoi passi e giurare amore alla Fiorentina.

Le parole di Ribery

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, la stella della Fiorentina ha parlato chiaramente del suo futuro, tranquillizzando i tifosi per la prossima sessione di calciomercato.

“Mi alleno e mi diverto come il primo giorno. Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione“.

Futuro da allenatore? “Per adesso ho ancora voglia di giocare, ci penserò quando sarà il momento“.

Quanti anni giocherai? “Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare. Sarebbe bello regalare un trofeo anche ai tifosi viola“.

