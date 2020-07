Sassuolo-Milan, infortunio e sostituzione: tegola per Pioli

Sassuolo-Milan, infortunio Conti: le condizioni del calciatore preoccupano, è stato sostituito

Tegola per Pioli, c’è l’infortunio per Andrea Conti. Il calciatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Considerando i suoi vecchi problemi legati proprio al ginocchio, tutto il Milan è in apprensione. Il terzino rossonero è uscito dal campo sconsolato, accompagnato dal suo staff medico. Al suo posto è entrato Calabria, ben presto si saprà di più sulle condizioni del calciatore sostituito.

