Sassuolo-Milan: gli highlights del match – VIDEO

Una partita molto bella a Reggio Emilia, dove si affrontano Sassuolo e Milan, due delle squadre più in forma dopo il lockdown. La squadra di De Zerbi non vuole sfigurare, mentre i rossoneri cercano di blindare la zona Europa.

Sassuolo-Milan: gli highlights

Il match inizia subito con grande intensità, ed entrambe le compagini cercano di trovare il vantaggio con i propri reparti offensivi. Il gol del sblocca la gara arriva al 19′, con Ibrahimovic che raccoglie un cross di Calhanuglu. Al 44′ però arriva il pareggio del Sassuolo, Caputo trasforma con freddezza un calcio di rigore. Rete che però non basta ai neroverdi per andare a riposo sul pareggio: Ibrahimovic fa doppietta, e nel recupero del primo tempo segna per l’1-2 che sarà poi il risultato finale.

QUESTA LA SINTESI DEL MATCH.