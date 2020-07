Sassuolo-Milan, Carnevali nel pre-partita: “Idee chiare sul futuro, non vendiamo”

Sassuolo-Milan, Carnevali nel pre-partita a Sky Sport

Ha parlato nel pre-partita di Sassuolo-Milan, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali. Ecco le sue parole sul mercato e non solo, ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Carnevali

“Il Sassuolo ha una sua piccola-grande storia. Mi viene in mente il patron Squinzi, è stato merito suo se siamo arrivati qui. Berardi bandiera? Lo è, io sono convinto che possa rimanere. Domenico è un giocatore importante, è un po’ la nostra piccola storia, resterà con noi. Roberto De Zerbi si è convinto perché abbiamo un progetto importante, non c’è stato alcun tipo di difficoltà per il rinnovo, era nelle volontà di tutti. Poi per il mercato, non abbiamo intenzione di cedere i nostri pezzi pregiati. Modello Atalanta? Guardiamo a noi stessi, andiamo avanti con la nostra politica”.