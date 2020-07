Roma, Fonseca sul caso Zaniolo: l’annuncio in conferenza stampa

Roma, Fonseca in conferenza stampa parla della situazione legata a Zaniolo

E’ scoppiato il caso attorno a Nicolò Zaniolo che, dopo l’infortunio, non è stato più preso in considerazione dal tecnico Paulo Fonseca. A sciogliere però i dubbi, attorno alle diverse voci venute fuori sul talento giallorosso, è lo stesso allenatore portoghese. Infatti Fonseca, all’interno della sua conferenza stampa ha parlato non solo del match, ma anche della situazione legata al gioiellino giallorosso, Nicolò Zaniolo.

Roma, le parole in conferenza stampa di Fonseca

Tra SPAL e Zaniolo, sciogliendo anche qualche dubbio di formazione, sono diverse le tematiche trattate da Paulo Fonseca, tecnico che ha parlato in conferenza stampa. Quelle che seguono, sono le parole dell’allenatore raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com.

Sulla squadra: “Sta bene, non possiamo essere soddisfatti per l’ultima partita perché non sono arrivati i tre punti, nonostante li meritassimo. Ora contro la SPAL affrontiamo un match difficile, servirà avere un atteggiamento simile a quello visto contro l’Inter”.

Su Spinazzola: “Alcuni episodi possono venire fuori nel corso delle partite. Spinazzola sta in un buon momento, alcuni errori possono accadere”.

Sulla sfida contro la SPAL: “La SPAL già retrocessa non deve farci pensare che sarà una gara facile. Adesso non hanno pressioni, giocheranno in maniera più libera e può essere pericoloso. Sono sicuro che non sarà facile come molti credono”.

Sulla formazione e le scelte: “Vedremo, ho bisogno di valutare ancora la condizione di tutti. Alcune partite sono state intense, sarà necessario cambiare qualcosa”.

Sul caso Zaniolo: “Non ce la fa, non è convocato. Però voglio fare una precisazione: chi mi conosce lo sa, io dico sempre la verità, i miei giocatori anche lo sanno. Non esistono problemi su Zaniolo, alcune notizie non sono vere tra quelle che leggo. In questo momento davvero è infortunato”.