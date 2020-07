Oroscopo di domani 22 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Settimana particolare, iniziata in maniera concitata, ma migliorerà col passare dei giorni. Nelle prossime 24 ore potrebbero risolversi anche dei problemi marginali, ma per lavoro o questioni legali servirà più tempo. Sarà colpa del lockdown, ma devi avere pazienza coi tuoi progetti.

Toro. Ti aspettano mesi importanti, devi recuperare energia ed ottimismo. Qualsiasi cosa tu voglia fare, devi concluderla entro novembre, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Ancora attenzione coi soldi, per fortuna sotto il profilo amoroso si registra un miglioramento.

Gemelli. Aspettati una sorpresa per la fine dell’anno e per questo lavora sodo, ma i risultati non arriveranno presto. Novembre e Dicembre saranno mesi importanti, ma porta pazienza. Concentrati sui sentimenti, la fine di luglio servirà a questo.

Cancro. Giove e Saturno sono in opposizione e quindi ti rendono particolarmente nervoso. C’è chi lavora tanto e bene ma poi si ritrova in mezzo alle polemiche. Se c’è una cosa buona però in questo 2020 sarà il fatto che finalmente Saturno vi lascerà!

Leone. C’è tensione nell’aria e a farne le spese è l’amore, ma anche anche il lavoro va gestito con attenzione. Lavora in ottica futura, semina. Fiducia in amore, pazienza nel lavoro.

Vergine. Da sempre il segno della concretezza, non ti sono mai piaciute le promesse non mantenute. Vuoi solo persone affidabili intorno a te. Piccolo successo personale tra giovedì e venerdì, qualche avvisaglia potra scorgerla già a partire da mercoledì.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mercoledì è un giorno molto interessante, le perplessità vissute domenica e lunedì scompariranno. Via le discussioni, rimanda ogni tipo di agitazione a sabato: la Luna nel tuo segno chiederà giustizia e tu l’avrai col favore degli astri.

Scorpione. Al momento l’unica fonte di preoccupazione è il denaro. Se ci sono spese di troppo ti ritroverai ad essere agitato. Prova a distrarti coi sentimenti: entro metà agosto potrebbero risvegliarsi in maniera molto intrigante, e vale anche per i single.

Sagittario. Tutto quello che nasce mercoledì potrà essere vissuto al meglio, è il momento di dare libero sfogo alla creatività. Sabato e domenica ottimi giorni per “spingere” in amore: non trascuratelo.

Capricorno. Troppi pensieri, tra domenica e lunedì ha avuto troppi tormenti, ma già da martedì le cose sono cambiate. Già da tempo hai detto addio a tutti i rapporti inutili, continua la tua fase di revisione. Non hai mai saputo fingere, non cominciare adesso. Pensa a quello che vuoi davvero.

Acquario. Possibili contrasti al lavoro, possibili problemi in vista. Il vero dubbio è se perseguire ancora certi progetti: nulla di nuovo insomma rispetto all’andazzo di questi mesi. Manca anche qualche certezza economica, servono idee più chiare. Evita i rapporti a distanza in amore.

Pesci. Come per tutti i segni d’acqua, i rapporti stabili sono molto importanti, un punto di riferimento. Sul lavoro continua la fase di stress che perdura da marzo: non solo per gli eventi mondiali che tutti abbiamo vissuto, ma perché il peso sulle tue spalle è aumentato ancora.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

PARMA-NAPOLI – La sfida tra ducali e partenopei vede contrapporsi il Sagittario al Leone: entrambi segni di fuoco, sarà battaglia vera al Tardini, coi padroni di casa che devono trovare una vittoria che stenta ad arrivare da quando è finito il lockdown. Gli astri consigliano di attaccare ai padroni di casa, nonostante l’indole più contropiedista della squadra di D’Aversa rispetto al Napoli.