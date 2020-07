Notizie Inter, Conte: “Con la Fiorentina faccio turnover. Su Sensi…”

Il tecnico dell’Inter annuncia dei cambi nella formazione iniziale che affronterà i gigliati. Ora che lo Scudetto è andato, è tempo di bilanci per il tecnico nerazzurro, che però può contare su una buona notizia.

Conte: “Importante essere stati sempre in zona Champions”

Dopo le dichiarazioni infuocate di qualche giorno fa, è tempo per vedere Antonio Conte decisamente più calmo. La Juventus sta per vincere il 9° Scudetto di fila, la Beneamata ha combattuto, ma non è bastato. Non è arrivata la “magia del 1° anno di Conte”, come invece era accaduto da altre parti, ma il mister non si cruccia. “La zona che compete all’Inter è la zona Champions“, afferma davanti alle telecamere di Inter TV, “noi siamo stati sempre là. La richiesta del club era migliorare i risultati degli anni passati, dare stabilità, giocare la fase finale del campionato con serenità“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, riscatto Sensi: arriva la decisione

Sui calciatori e l’avversario

“Per forza di cose“, prosegue il mister, “dovremo fare dei ragionamenti. Abbiamo giocato tanto, alcuni hanno bisogno di riposare. Ci sarà sicuramente turnover. Sensi? Spero di riaverlo per il finale di stagione, magari contro il Getafe. Ha ripreso a correre, ma serve prudenza“. Di fronte ci sarà la Fiorentina: “Incredibile che siano a questo punto in classifica, hanno una rosa composta da grandi calciatori e Iachini è un tecnico che lavora bene. Saranno tranquilli, ma so che contro l’Inter tutte le squadre danno quel qualcosa in più“.