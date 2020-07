News Roma, la Ceres sbeffeggia Bruno Peres: “M***a”

Non è piaciuta molto l’ironia di alcuni tifosi giallorossi che hanno paragonato la nota birra ad uno dei suoi calciatori. Sul web scoppia la polemica.

La Ceres contro Bruno Peres: “Basta mandarci questa m***a“

Un episodio che a tratti può risultare divertente, ma non lo è affatto. L’azienda danese della ‘Ceres‘ ha pubblicato, sul suo profilo Twitter, un post in cui viene accostato il nome del difensore della Roma, Bruno Peres, ad una bottiglia di birra. Il tweet recita così: “Stop sending me this shit” ovvero: “Smettetela di mandare questa m***a“. Uno sfottò della Ceres nei confronti del terzino brasiliano che ironizzò, nel 2018 (in seguito all’incidente sulla sua Lamborghini), sul soprannome dato dai tifosi del club all’ex Torino.

Ovviamente questa uscita dell’azienda ha fatto infuriare non poco i giallorossi che si sono scatenati, con commenti di ogni genere, sul profilo della nota azienda.

Roma, Florenzi verso il ritorno

A proposito di esterni, si profila un ritorno in casa giallorossa. Finito il prestito al Valencia, dopo che da qualche giorno è finito il campionato con la vittoria del Real Madrid, Alessandro Florenzi ritorna a Roma. Ma solo per qualche giorno, visto che il suo futuro calcistico è lontano dalla Capitale. In Serie A Atalanta e Fiorentina sono interessate al terzino di Vitinia. Non è detto però che possa ritornare in Liga: il Siviglia è alla finestra.