Juventus, Sarri si sbilancia: “Ci sarò il prossimo anno? Per forza”

Juventus, Sarri nel post-partita dell’Allianz Stadium

Ha parlato al margine del match-Scudetto giocato all’Allianz Stadium, Juventus-Lazio, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Le parole di Maurizio Sarri

“Come ho sempre detto, l’opportunità non conta niente finché non ottieni le cose. L’obiettivo raggiunto può arrivare in queste ultime 4 partite e saranno tutti punti da sudare, vediamo in questi giorni cosa succede. Restiamo sul pezzo, pensiamo a fare i punti che mancano. Non pensiamo ai ‘se’, stacchiamo la spina molto prima di pensare a quelli (ride, ndr). Cristiano Ronaldo? Quando sente l’odore dei record… Che giocatore impressionante. Non parlo di aspetto fisico, ma mentale: lui riesce a recuperare mentalmente ad una velocità stupefacente. E’ un fuoriclasse non solo nei piedi, ma nella testa. Il mio futuro? Sarò l’allenatore della Juve anche nel prossimo anno, per forza. Lo dice il contratto. Scudetto dopo il mio percorso in carriera? Comincio a toccarmi (ride, ndr). La realtà è diversa da quella che si racconta. Io non avevo l’obiettivo di diventare un allenatore di questi livelli, volevo solo lavorare e fare della mia passione, un lavoro. Ci vuole anche fortuna, la mia intenzione iniziale era quello di vivere facendo qualcosa che amo”.