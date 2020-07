Juventus-Lazio, Inzaghi: “Dispiace per i ragazzi, ho punito un mio giocatore”

Juventus-Lazio, Inzaghi nel post-partita

Ha parlato nel post-partita di Juventus-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Ecco le parole dell’allenatore dopo la sconfitta.

Le parole di Simone Inzaghi

“Penso che alla fine tocca fare i complimenti ai ragazzi. Pieni di problemi, ma abbiamo fatto una partita di grande personalità. Non commento le immagini del primo gol, neanche le ho viste ancora… C’è un po’ di dispiacere, quello che ci è successo dopo la sosta, la partita è stata preparata nel migliore dei modi. In questo periodo gli episodi non girano dalla nostra parte. C’è anche la sfortuna, mi è piaciuta la compattezza della squadra. Vogliamo festeggiare il ritorno in Champions, peccato non aver preso il punto. Lukaku? Jordan ha sbagliato, da allenatore dovevo dare un segnale. Ci sono degli orari da rispettare, lui non l’ha fatto ed è andata così. Il nostro calo? Non dimentichiamo gli infortuni, non c’è niente di sbagliato nella nostra preparazione”.