Calciomercato Spal, cambia la guida tecnica per la prossima stagione

La dirigenza ferrarese non confermerà l’attuale tecnico Gigi Di Biagio. Per la prossima avventura, in Serie B, il nome è un altro.

Addio Di Biagio. Chi al suo posto?

E’ stato chiamato al posto di Leonardo Semplici per poter compiere il miracolo di salvarsi nella massima serie. Purtroppo non ci è riuscito, anzi, ha fatto molto peggio dell’ex tecnico della Primavera della Fiorentina. Stiamo parlando di Gigi Di Biagio, ex calciatore della nazionale, che non verrà confermato alla guida tecnica della Spal la prossima stagione. La dirigenza biancoazzurra sta pensando di aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e formare una squadra, prevalentemente, di giovani di belle speranze.

Il presidente Mattioli vuole che questo campionato finisca quanto prima, troppe le delusioni in questa stagione. Dovrà ripartire anche senza il bomber della squadra, Andrea Petagna, futuro giocatore del Napoli (che lo ha acquistato a gennaio, ma lo ha lasciato in prestito alla Spal per gli altri sei mesi).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi martedì 21 luglio

Marino pensa prima all’Empoli, poi alla Spal

Pasquale Marino è il nome nuovo, come futuro tecnico, della società romagnola. L’ex allenatore del Catania, attualmente, è sotto contratto con l’Empoli, in cadetteria. Il club toscano è al nono posto, a due punti dalla zona play-off per poter accedere in Serie A. Se Marino non dovesse approdare alla corte di Mattioli, la dirigenza ‘spallina’ valuta il profilo di Beppe Iachini, anch’esso in uscita dalla Fiorentina.