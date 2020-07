Calciomercato Roma, caso Zaniolo: arriva l’agente, sarà Juve o Inter

La Roma non sta vivendo un grande periodo post Covid. Polemiche nei confronti di allenatore e squadra per molte partite di basso rendimento a causa di alcune sconfitte inaspettate. Poi il cambio società che stenta ad arrivare, con James Pallotta che continua a respingere le offerte (considerate basse) di Friedkin. Infine, pare sia scoppiato un vero caso Zaniolo nella capitale.

Roma, ora Zaniolo può partire: incontro tra le parti

Scontro tra il giovane talento italiano e l’allenatore Paulo Fonseca, con il tecnico che successivamente ha parlato e spiegato che il ‘caso Zaniolo’ era orma rientrato. Ora però potrebbe non essere così, tanto che nei prossimi giorno l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, sarà a Roma, dove ha ottenuto l’incontro con il Ceo romanista Guido Fienga. Un incontro importante che apre a due scenari, rinnovo o cessione.

Roma, caso Zaniolo: arriva l’agente, sarà Juve o Inter

Considerata l’attuale situazione è più probabile che il caso Zaniolo porti ad una cessione del giocatore. Dopo le polemiche la situazione ancora non è sistemata e per questo il calciatore ha chiesto al suo agente di risolvere la questione. Intanto, sul mercato si attivano Inter e Juventus che provano anche ad approfittare del momento in casa Roma. Ora tutto dipenderà dal calciatore e se farà pressione sul club per partire. La società vorrebbe tenerlo, ma alla giusta offerta sarà ceduto, sempre se arriverà il suo pressing.