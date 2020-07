Calciomercato Pro Vercelli, Gilardino lascia la panchina

Dopo quasi un anno lascia la panchina piemontese e ringrazia la società attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram.

Gilardino-Pro Vercelli: è finita!

Alberto Gilardino lascia la Pro Vercelli. L’ex centravanti campione del mondo, ora allenatore, ha ufficialmente salutato il suo ex club con un post su Instagram. Dopo aver condotto la sua squadra alla salvezza in Serie C, ci ha tenuto a ringraziare il club, il presidente, i calciatori e tutto lo staff della società. L’ex Milan e Fiorentina ha così scritto: “Questa stagione si è conclusa e non posso fare altro che ringraziarvi. Ringrazio i miei ragazzi che si sono battuti su ogni campo e per aver onorato la maglia sempre. Ringrazio il mio staff, fisioterapisti, magazzinieri e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e hanno svolto un magnifico lavoro. Grazie al presidente, Massimo Secondo, per avermi dato l’opportunità di allenare un prestigioso club come questo, per aver costruito una bellissima realtà.

Grazie anche al Direttore Varini per avermi dato la possibilità di allenare questi ragazzi fantastici. E’ stata una stagione incredibile ed importante per la mia crescita professionale. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma ci tengo ad augurare un grosso in bocca al lupo alla squadra e ai tifosi“.

Il futuro per ‘Gila‘ potrebbe essere ancora in Serie C

Dopo la salvezza conquistata con la Pro Vercelli, è tempo di nuove sfida per Gilardino. Potrebbe accasarsi in una delle due panchine interessate a lui: si tratta di Mantova e Piacenza, società che disputeranno ancora il prossimo campionato di Serie C.