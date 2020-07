Calciomercato Napoli, arriva l’ultimatum per il bomber

Pazienza, tanta. Nel mercato si sa, è la prima qualità. Ma arrivato a questo punto, Aurelio De Laurentiis comincia a perdere la pazienza in attesa di un sì che stenta ad arrivare.

Napoli, Osimhen deve decidere nelle prossime 48 ore

Sembrava tutto fatto: accordo con l’amico Lopez, presidente del Lille, poi con l’entourage di Victor Osimhen, stella della Ligue 1 quest’anno. Gita a Napoli per parlare col presidente, con Gattuso, per guardare la città, per rendersi conto e prendere una decisione ponderata per il proprio futuro. Poi il cambio repentino di agente: come un fulmine a ciel sereno, William D’Avila ha fatto irruzione sulla scena, assicurandosi la procura del calciatore e rinegoziando subito i termini dell’accordo col calciatore. Tutto da capo quindi, come chiarito dallo stesso Cristiano Giuntoli.

Ad oggi però, la pazienza sta per finire. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra non vuole più aspettare e ha lanciato un ultimatum al calciatore. Entro 2 giorni infatti gli azzurri vogliono una risposta Dietro i suoi tentennamenti c’è la voglia di trovare squadra in Premier League, il campionato dove ha sempre sognato di giocare, e dove guadagnare sicuramente di più rispetto all’Italia. Il tutto mentre in Francia si parla già di visite mediche effettuate da parte del calciatore nigeriano, in gran segreto, presso Villa Stuart e lo stesso calciatore lancia segnali d’amore a mezzo social.