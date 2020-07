Calciomercato Napoli, si pensa ad un portiere di Serie A

Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che saranno i prossimi innesti in ogni reparto. E’ chiaro di come Gattuso e società abbiano voglia di tornare ai vertici della classifica, ed è altrettanto chiaro di come ci sia l’esigenza di doversi rinforzare in difesa.

Ultime Napoli: gli azzurri piombano su Sirigu

Una stagione piena di alti e bassi per il Napoli, inizialmente partito bene, poi lentamente peggiorato in maniera preoccupante sul finire dello scorso anno, e adesso tornato come un tempo ad essere una vera e propria corazzata. E’ molto probabile che in vista della prossima annata possano esserci dei cambi importanti in rosa, o almeno dei nuovi arrivi, che andandosi ad aggiungere agli elementi attuali, potrebbero rendere quella partenopea una rosa ancora più forte. Ecco che si pensa ad un nuovo portiere: Salvatore Sirigu. Il giocatore granata è da sempre un pallino di De Laurentiis, e affiancarlo a Meret potrebbe giovare un po a tutti. Questa la notizia riportata da cm.com.

Napoli-Sirigu: Cairo valuta

Un interesse mai nascosto, e che adesso può diventare un vero e proprio pericolo per il Torino. Sirigu è da blindare assolutamente, specie considerate le sue ottime prestazioni anche quando andava tutto male. Cairo dovrà fare come con Belotti: sparare una cifra altissima e sperare che il suo gioiello possa restare ancora.

