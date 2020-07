Calciomercato Napoli, il campione pronto a dire addio: due maxi offerte

Il Napoli è a lavoro per la prossima stagione calcistica. La società si sta muovendo con anticipo sul mercato già dallo scorso gennaio con l’arrivo di Gennaro Gattuso. Intanto, la società azzurro dovrà dire addio anche a qualche pilastro di questi ultimi anni, come Milik, Allan e forse Koulibaly e Callejon. Proprio sul colosso della difesa ci sono i migliori club d’Europa pronti a chiudere e fare follie per averlo.

Napoli, Koulibaly piace al Manchester City: Ramadani lavora per chiudere

Dopo il Liverpool, che pare abbia mollato la presa, per il difensore del Napoli si è rifatto sotto un altro club di Premier League, il Manchester City. Il centrale piace tanto a Guardiola e ora, con la squalifica dalle Coppe europee abolita, il City torna ad essere un club dove approdare. Il suo agente Ramadani sta lavorando per raggiungere l’intesa come riporta Sky Sport, ma il club inglese non è l’unico pronto a chiudere per lui. Intanto tra i club c’è distanza di 20-30 milioni tra domanda e offerta.

Napoli, anche il Real Madrid su Koulibaly: c’è l’offerta

Anche il Real Madrid ha messo gli occhi su Koulibaly. I due club negli ultimi anni hanno sempre mantenuto buoni rapporti e chiuso qualche trattativa di mercato. Quest’estate la storia potrebbe ripetersi. Militao e Nacho non convincono, per questo Florentino Perez starebbe pensando di rinforzare il reparto difensivo di Zidane con Koulibaly. Come riportato dal quotidiano spagnolo Diario Gol, il Real Madrid vuole chiudere entro la prossima settimana, si parla di uno scambio con Jovic e 20 milioni al Napoli. De Laurentiis ci pensa, intanto il difensore azzurro ha già dato l’ok al trasferimento.