Calciomercato Napoli, incontro Koulibaly-ADL: summit per il futuro

E’ l’oggetto del desiderio del calciomercato, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il gigante senegalese è al centro delle voci di mercato, che lo vedono sempre più lontano dalla permanenza in azzurro.

Calciomercato Napoli, incontro a Capri con Aurelio De Laurentiis: summit per la decisione sul futuro di Koulibaly

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbe stato un incontro per parlare del futuro, tra Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis. Nello scorso week-end ha fatto le veci del suo assistito, il procuratore e agente dello stesso senegalese, Ramadani. A cena con Aurelio De Laurentiis ci sarebbero stato proprio Koulibaly al centro delle questioni, mettendo in evidenza l’interesse del Manchester City.

Napoli, Ramadani (agente Koulibaly) a cena con ADL per parlare dell’interesse del Manchester City

Il difensore azzurro, Kalidou Koulibaly, piace tantissimo al City di Pep Guardiola. E’ per questo che a Capri, nel corso della cena, si è parlato proprio del suo futuro. Il club inglese sarebbe disposto a spingersi sui 75 milioni di euro stando a quel che sono i rumors di mercato, ma Aurelio De Laurentiis chiederebbe di più. L’agente Ramadani, nel corso della cena, avrebbe fatto capire allo stesso patron azzurro di ammorbidire le richieste economiche, proprio perché il City non andrebbe a spingersi oltre. Tra le idee del Napoli, però, ci sarebbe quella di cederlo solo ad una cifra elevata e il motivo è molto semplice: il mercato in entrata vedrà cifre molto elevate, una su tutte è quella che porta a Victor Osimhen.