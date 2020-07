Calciomercato Napoli, il presidente dei turchi svela l’affare per l’attaccante

Lo ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a ‘TRT Spor‘. Il Napoli è davvero così vicino al colpo? Seguiranno aggiornamenti in questi giorni.

Goksel Gumusdag: “Under potrebbe andare al Napoli“

Quella di Cengiz Under potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia della Roma. L’attuale calciatore giallorosso non è mai entrato nei piani del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Per questo la dirigenza romanista sta pensando ad una sua cessione per poter ricavarne un bel gruzzoletto da investire per la prossima sessione di mercato. Il presidente dell’Istanbul Basaksehir (squadra neo campione della Turchia per la prima volta nella sua storia), Goksel Gumusdag ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Under, che ha vestito proprio la maglia del suo club per un anno, nella stagione 2016-2017.

Alla fine di quel campionato lo ha ceduto in Italia, alla Roma. per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. A ‘TRT Spor‘ ha dichiarato: “Cengiz, la prossima stagione, potrebbe andare al Napoli. Se così dovesse essere la nostra società avrà diritto a ricevere una somma di circa 5-6 da questo possibile trasferimento“. A questo punto, appare possibile immginare che il suo cartellino, nell’affare tra Napoli e Roma, sarà valutato 25 milioni di euro.

Può essere il turco il valido sostituto di Callejon?

Josè Callejon, già da qualche settimana, ha fatto sapere che lascerà il Napoli poco prima della fine di agosto per fare ritorno in Spagna. La dirigenza azzurra sta pensando proprio ad Under come suo sostituto. Esploso con i giallorossi quando alla guida tecnica c’era Di Francesco, il numero 17 della Roma valuterebbe un trasferimento nel club azzurro.