Il Napoli sta lavorando senza sosta per mettere su il prima possibile la rosa per la prossima stagione. Mister Gattuso vorrebbe lavorare dal primo momento con tutti i calciatori che avrà il prossimo anno nel club azzurro. La squadra dovrà riscattarsi dopo una stagione deludente per quanto riguarda il campionato di Serie A. Dal mercato, intanto, sono pronti ad arrivare rinforzi.

Napoli, continua il pressing per Boga

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è uno dei pallini del ds Cristiano Giuntoli. L’esterno d’attacco ivoriano ha fatto vedere buone cose la passata stagione, ma in questa si è confermato un top per la Serie A. Continuano i contatti tra Napoli e Sassuolo, ma il club neroverde non ha intenzione di cedere il giocatore, a meno che non arrivi una maxi offerta da 35 milioni di euro. Su di lui però ci sono altri club e gli azzurri possono essere beffati da uno in particolare.

Napoli, beffa per Boga: c’è il Borussia Dortmund pronto a chiudere

E’ il grande club tedesco del Borussia Dortmund che ha messo gli occhi su Jeremie Boga. Come riportato da Sky Sport, il Sassuolo ha intenzione di tenere ancora un anno il proprio gioiello, ma il Dortmund è pronto a mettere sul tavolo una ricca offerta economica per convincere il patron Squinzi e beffare il Napoli.