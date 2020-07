Calciomercato Milan, il presidente del Leeds svela il retroscena su Ibra

La squadra neopromossa in Premier League è intenzionata a fare un grande mercato per costruire una squadra all’altezza del campionato.

Radrizzani ammette: “Ibrahimovic? Ci abbiamo provato“

E’ festa grande a Leeds. La squadra del ‘Loco‘, Marcelo Bielsa, è ritornata in Premier League a distanza di anni e intende rimanerci per molto tempo ancora. Il presidente del club è un imprenditore italiano, Andrea Radrizzani. Quest’ultimo ha lasciato un’intervista a ‘Sky Sport‘ e ha parlato di un possibile colpo, poi sfumato, a gennaio: “Ibrahimovic? Confermo che qualche mese fa abbiamo provato ad acquistarlo, però ha preferito ritornare a Milano e quindi l’idea è sfumata. Adesso è troppo tardi per poter riprovare a convincerlo.

Abbiamo cambiato idea semplicemente perché siamo una squadra giovane e intendiamo continuare su questa linea d’onda. Poi il calcio inglese è molto intenso. Ho prelevato il Leeds al prezzo di 100 milioni, ora ne vale almeno 300!“.

Ancora Radrizzani: “Cavani? Perché no?“

Il presidente del club ha continuato a parlare di calciomercato e quando gli è stata fatta la domanda sul bomber, ex Psg, Edinson Cavani ha così risposto: ” ‘Matador‘? Non ne abbiamo mai parlato con il nostro mister sinceramente. Di solito noi non facciamo mai nulla senza esserci consultati con Bielsa. Non nascondo che siamo interessati al giocatore, in questo momento è svincolato. Vediamo se in questi giorni ci saranno novità per questa trattativa“.