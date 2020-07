Calciomercato Milan: la decisione definitiva di Theo Hernandez

E’ l’oggetto del desiderio del prossimo calciomercato, Theo Hernandez. Il terzino del Milan ed ex Real Madrid piace a mezza Europa ed è finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez al Paris Saint-Germain? La decisione del francese

Continua a guardare in casa Milan, l’ex rossonero Leonardo, attuale ds del Paris Saint-Germain. L’obiettivo per il prossimo calciomercato vede protagonista il nome del terzino sinistro, Theo Hernandez. Il club transalpino avrebbe voglia di piazzare un colpo da 90, ma i contatti dell’entourage del calciatore milanista sono proprio con i dirigenti del club di Milano. Nella volontà di Theo Hernandez ci sarebbe la permanenza al club milanista.

Milan, ingaggio raddoppiato: 6 milioni all'anno per Theo Hernandez, ma la decisione è chiara

Il Paris Saint-Germain non ha voglia di mollare la presa, anche se Theo Hernandez ha più volte ribadito la voglia di continuare la sua avventura al Milan. Il ds del PSG è pronto a proporgli un ingaggio raddoppiato, pur di portarlo in Francia. Dai 3, passerebbe dunque ai 6 milioni di euro all’anno, ma non è intenzionato a lasciare il Milan, lo stesso esterno mancino. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.com, che escludono ogni possibilità di cessione nella prossima sessione di mercato. Può star sereno il popolo rossonero, perché il calciatore sembra aver deciso di restare in rossonero, ancora per molto.