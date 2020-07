Calciomercato Milan, clamoroso Rangnick: firma ad un passo!

Calciomercato Milan, clamoroso colpo di scena: Rangnick vicino al rinnovo con il Lipsia

Giunge dalla Germania una news legata al calciomercato del Milan e a Ralf Rangnick. Mentre il club rossonero è in campo contro il Sassuolo, nella sfida al Mapei Stadium, giunge una bomba vera e propria direttamente dai colleghi di Kicker. Il quotidiano tedesco annuncia: Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan nel 2021. La società rossonera ha scelto di andare avanti con Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Mihajilovic dopo Atalanta-Bologna: “Gasperini non deve permettersi..”

Milan, Rangnick non arriverà in rossonero: rinnoverà con il Lipsia

Ha convinto Stefano Pioli, tecnico che potrebbe dunque essere confermato nella prossima stagione. Stando a quel che sono le news che arrivano direttamente dalla Germania, Ivan Gazidis avrebbe deciso di puntare sull’attuale tecnico, che ha trovato risultati straordinari in questi ultimi mesi, post-lockdownk, risollevando il Milan. E per tale motivo, con effetto domino, arriva anche la notizia legata al tecnico del Lipsia. Rangnick, infatti, rinnoverà con la società tedesca. Sì, perché a Milano non vuole arrivare per ricoprire il solo ruolo da direttore sportivo. Al contrario, tra le idee dello stesso Rangnick c’era la volontà di allenare il Milan e non solo di gestire l’area dirigenziale. Un clamoroso dietrofront, considerando le insistenti voci che hanno visto Pioli lontano dal Milan, ora pronto a conquistarsi la conferma in rossonero anche per il 2021.