Calciomercato Milan, incontro con Ramadani: sul piatto 2 big

In questo momento Casa Milan è il centro del calciomercato: il potente agente Fali Ramadani è atteso ad ore in sede per fare il punti sui 2 grandi calciatori.

Il Milan vuole Rebic: si lavora con l’agente

Grazie ad un 2020 da urlo, l’attaccante croato si è guadagnato la stima non solo dell’attuale dirigenza, ma anche di quella futura. Per questo, il suo agente Fali Ramadani, è atteso a Milano mercoledì per intavolare la trattativa per il riscatto dall’Eintracht Francoforte (il prestito biennale scadrebbe nel 2021). Il club rossonero punta allo scambio alla pari con André Silva, senza versare ulteriori capitali nelle casse dei tedeschi. C’è tuttavia una complicazione: anche se dovesse riuscire lo scambio, il 50% dell’affare dovrà essere versaro alla Fiorentina. Il meeting tra le parti servirà per trovare una quadra a questa situazione complicata.

Piace anche Jovic, pronto l’assalto decisivo

Non si parlerà solo di Rebic. Ramadani gestisce anche gli interessi di Luka Jovic, ambito dal Milan quanto dal Napoli, che a sua volta ha sondato il terreno per l’attaccante serbo in tempi recenti. Gli effetti di un suo eventuale arrivo in rossonero coinvolgerebbero anche Juventus e Inter, impegnate nella ricerca di un bomber: Milik e Dzeko ad esempio sono contesi in maniera diretta. Jovic piace molto alla dirigenza rossonera e con Rangnick può vantare un consolidato rapporto, ma il suo stipendio al momento è troppo alto per le casse del club. Gli effetti