Calciomercato Milan, la festa è pronta: ecco la firma

Mancano pochi giorni, poi arriverà il momento della verità. Quella che sembrava una trattativa impossibile sta diventando sempre più concreta: i dettagli del prossimo colpo.

Rinnovo Donnarumma, missione possibile

Questa sera, contro il Sassuolo, Donnarumma giocherà la sua partita numero 200 con la maglia rossonera. Per un caso del destino, taglierà questo traguardo proprio contro la squadra contro cui ha esordito. In questi 5 anni è diventato il miglior portiere italiano, raccogliendo l’eredità di Buffon anche in Nazionale. Attualmente il suo impegno col Milan scade nel 2021: una data che può far paura, visto che a partire dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con chiunque vorrà. Ma stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ragazzo non ha alcuna voglia di lasciare Milano, in rossonero sta benissimo e ormai è diventato uno dei leader dello spogliatoio, nonostante la giovane età. Tutto si sta muovendo senza clamore, ma le parti sono tornate a parlarsi ormai da mesi.

La proposta a Raiola

Molto presto arriverà all’attenzione del suo agente Mino Raiola una proposta di rinnovo fino al 2023, con un ingaggio fisso inferiore ai 6 milioni odierni ma che può anche superarlo coi bonus. Proprio i bonus, e l’eventuale inserimento di una clausola, saranno oggetto dell’incontro tra il procuratore e il Milan. Con una sensazione: se il Diavolo ha ancora energia fino al 2 agosto come ha testimoniato ieri Pioli in conferenza, è anche per l’ottimismo dato dalla trattativa Donnarumma.