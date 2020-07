Calciomercato Milan, duello City-PSG per un gioiello

Il Milan si prepara a quella che sarà una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione, a partire dal nuovo tecnico, fino ad arrivare a qualche innesto. Occhio però anche a qualche possibile cessione, con diversi gioielli rossoneri che sono prede ambite da molte big.

Mercato Milan: due big europee per Bennacer

Tantissimi movimenti di mercato, e altrettante sorprese ci aspettano nella prossima sessione. Il Milan vuole blindare i suoi giocatori migliori, e tra questi c’è anche Bennacer, centrocampista algerino che ha fatto e sta facendo benissimo al suo primo anno in rossonero. L’ex Empoli arrivò con un po di scetticismo, ma con il passare del tempo è riuscito a prendersi le chiavi del reparto in mano. Le sue prestazioni hanno fatto il giro del mondo, ed in particolare dell’Europa, con due big pronte a darsi battaglia a suon di offerte. Chi sono? Una è il PSG, sempre molto interessato, l’altra è il Manchester City.

Colpo Bennacer: City in vantaggio, ecco il motivo

Bennacer è uno dei più richiesti nella rosa rossonera, e il City pare abbia in mente una strategia per abbattere il muro del Diavolo e la concorrenza del PSG. Stando a quanto riportato da le10sports infatti, sembra che Marhez, compagno di nazionale di Bennacer, stia cercando di convincere il centrocampista all’arrivo in Premier League.

