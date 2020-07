La Lazio post Covid è crollata e da -1 dalla Juventus è scivolata al quarto posto. Delusione nell’ambiente biancoceleste, con tutti convinti di poter vincere lo scudetto in un anno molto particolare. Intanto, nonostante l’amarezza, la società è già a lavoro per mettere su la migliore rosa per la prossima stagione, dove il club tornerà a giocarsi i gironi di Champions League.

Lazio, occhi sul mercato

Tanti gli obiettivi di mercato della Lazio, come confermato dallo stesso Igli Tare nella giornata di ieri. La società sta facendo le proprie valutazioni, ma intanto su alcuni giocatori ha già le idee chiare. Ad esempio, un obiettivo primario è Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. L’italo-albanese è stato una delle rivelazioni di questo campionato. Giovanissimo e già determinante al primo anno. Un acquisto mirato se si considera che già a Verona con Juric il calciatore gioca in una difesa a tre. Proprio per questo su di lui c’è anche l’Inter di Antonio Conte, sarà sfida fino alla fine.

Lazio, nuova offerta per Kumbulla: può essere quella giusta

Kumbulla è stato vicinissimo al Napoli a gennaio, ma poi il calciatore ha scelto di aspettare l’estate per valutare tutte le proposte. Ora per lui, in Italia, è sfida a due tra Lazio e Inter, che però devono fare i conti anche con tanti altri club all’estero. Intanto, come riporta Il Messaggero, la Lazio vuole anticipare i nerazzurri e acquistare in brevissimo tempo Kumbulla. Proprio nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il presidente Setti e Tare. Il numero uno del Verona chiede circa 30 milioni di euro, ma la Lazio ha presentato la sua offerta con 20 milioni più due contropartite tecniche: i cartellini di André Anderson e Lombardi. Si attende la risposta.