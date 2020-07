Calciomercato Juventus, via Ramsey per il bomber

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, quello per diventare prima punta della Juventus sta diventando un vero e proprio gran premio, con una griglia di partenza che ormai va delinandosi…

Juve, ecco Jimenez: il sacrificato è Ramsey

Con l’addio di Higuain, la Vecchia Signora è a caccia di una prima punta. Una che, magari, esalti Ronaldo, così come faceva Mario Mandzukic: disposto a sacrificarsi, ma che sappia anche dare un riferimento preciso là davanti. Il nome più caldo in questo momento è quello di Jimenez del Wolverhampton. C’è la regia di Jorge Mendes, ovviamente: l’agente di CR7 è anche quello dell’attaccante dei Wolves, oltre che consulente di mercato degli stessi. Il Decreto Cresita aiuta sicuramente i bianconeri, permettendo di risparmiare sulle tasse degli stipendi dei giocatori che provengono dall’estero. A questo si aggiunge la valutazione tecnica: 26 gol quest’anno tra campionato e coppe sono il bigliettino da visita migliore.

Per la buona riuscita della trattativa, i bianconeri sono anche disposti ad inserire Aaron Ramsey, che è nato e cresciuto calcisticamente in Premier League. Siamo ancora all’inizio, ma i presupposti sono ottimi. Occhio però alla concorrenza del Manchester United.

Piacciono sempre Milik e Dzeko

Ovviamente Paratici non vuole farsi trovare impreparato e così tiene sempre vive le piste che portano ad altri attaccanti. Arkadiusz Milik si è avvicinato di recente all’agente Fali Ramadani (lo stesso di Sarri) e questo potrebbe favorire il passaggio del polacco in bianconero. I rapporti con la Roma di Fienga sono altrettanto ottimi, qualora si volesse affondare per Dzeko.