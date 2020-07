Non c’è più spazio per lui in squadra, visto il possibile rientro dal prestito di un altro calciatore. Rimarrà in Italia o andrà all’estero?

Addio De Sciglio, la Juventus valuta

Mattia De Sciglio, con ogni probabilità, lascerà la Juventus alla fine di questa stagione. Anche a causa di alcuni infortuni che non gli hanno permesso di scendere in campo con molta frequenza, l’ex difensore del Milan con Maurizio Sarri ha collezionato solamente 9 presenze in Serie A questa stagione. La maggior parte delle volte subentrava, dalla panchina, al posto di Alex Sandro. Fabio Paratici sta valutando una sua cessione, visto che alla fine del campionato Luca Pellegrini rientrerà alla base dopo il prestito al Cagliari.

Si era parlato di un interessamento del Napoli che inserirebbe nella trattativa anche Arkadiusz Milik che andrebbe a Torino. Il procuratore del giocatore della nazionale azzurra, Mino Raiola, pretende o la cessione definitiva del suo assistito o la permanenza nel club di Agnelli.

Il Barcellona si tira indietro nella corsa per De Sciglio?

Come già annunciato prima, non è da scartare una sua cessione all’estero. Alcuni mesi fa si era parlato di un possibile acquisto da parte del Barcellona che non ha nascosto un suo interessamento. A meno che non venga ceduto uno tra Semedo e Junior Firpo, i blaugrana non apriranno una trattativa con i bianconeri.