Calciomercato Juventus, occasione dal Bayern Monaco: bianconeri pronti

Un calciomercato sempre più intenso quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a rinforzarsi sulle corsie esterne.

Ultime Juventus: Alaba non rinnova con il Bayern, altro incontro negativo

La Juventus ha bisogno di un nuovo terzino, e a suonare il campanello d’allarme, ci hanno pensato i tantissimi problemi fisici avuti quest’anno: Danilo, De Sciglio e Alex Sandro sono stati fuori diverse partite, e spesso Sarri è stato costretto ad adattare altri elementi in quella zona di campo. Una richiesta che diventa esigenza quindi, con Paratici che pare si sia messo già a lavoro per trovare il profilo giusto. Tra i vari osservati spunta in particolare Alaba, giocatore austriaco in forza al Bayern Monaco. La buona notizia? L’ennesimo incontro tra l’agente del terzino e i bavaresi è andato male, non ci sarà il prolungamento. Ecco che la Vecchia Signora può approfittarne.

Juventus-Alaba: sfida al City

Non è più un mistero che la Juventus sia interessata ad Alaba, così come non lo è l’inserimento del Manchester City in un eventuale corsa. La squadra inglese sarebbe molto interessata all’austriaco, che possa nascere uno scontro proprio con i bianconeri? Intanto Paratici resta alla finestra, magari in attese di altre buone novelle.

