Calciomercato Inter, un campione in direzione Premier League

Un Inter scatenata in queste ultime settimane, e che a quanto pare si sta impegnando sia per quanto riguarda le possibili entrate, sia le uscite. I nerazzurri vorrebbero rinforzare più reparti, ma occhio anche a chi può partire.

Ultime Inter: il Manchester City non molla Skriniar

Conte ha sicuramente avuto un grandissimo impatto nell’ambiente nerazzurro, e adesso, quasi al termine del campionato, è arrivato il momento di tirare le somme. Il tecnico sembra aver scelto i suoi titolari, e al centro della difesa non possono che essere confermati i due colossi Skriniar e De Vrij. Mentre sull’olandese non ci sono particolari richieste, sullo slovacco invece c’è tanto mercato: diverse big hanno provato diverse avance, e soprattutto il Manchester City. La squadra inglese non ha mollato l’ex Sampdoria, e lo definisce come la vera e propria alternativa all’eventuale colpo Koulibaly. Una cosa è certa: i Citizens faranno spese in Serie A, e i difensori sono di sicuro il fiore all’occhiello. A riportare la notizia è cm.com.

Quanto costa Skriniar?

Skriniar è senza dubbio uno dei giocatori nerazzurri più richiesti, e questo specie viste le sue prestazioni comparate alla sua età. Il centrale slovacco si muove in direzione City? Possibile, ma a non meno di 60 milioni di euro. Ad oggi la valutazione è questa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, possibile scambio con una big inglese