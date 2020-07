Calciomercato Fiorentina, Iachini non verrà confermato. Ecco il possibile nome

Il suo compito era quello di salvare la squadra viola. Lo ha fatto con quattro giornate d’anticipo, ma non è bastato per essere riconfermato da Commisso.

Commisso ha deciso: Iachini non siederà sulla panchina viola la prossima stagione

Beppe Iachini non sarà il prossimo allenatore della Fiorentina a partire dal prossimo campionato. Chiamato in corsa, al posto dell’esonerato Vincenzo Montella, per poter risollevare un ambiente privo di emozioni e salvare la squadra dalla possibile retrocessione al primo anno del nuovo presidente, Rocco Commisso. Iachini ha svolto egregiamente il suo compito, ha salvato i viola con quattro giornate d’anticipo sfiorando addirittura l’Europa per un periodo, ma ciò non è bastato. Probabilmente il suo futuro potrebbe essere in Serie B. La Spal, infatti, non rinnoverà il contratto a Di Biagio che, alla fine della stagione, saluterà il club di Mattioli.

In primis, per la società ferrarese, c’è Pasquale Marino, attuale tecnico dell’Empoli (impegnato nella corsa ai play-off per poter accedere in Serie A). Se ciò non dovesse accadere, il ‘Piano B‘ per la Spal si chiama proprio Beppe Iachini.

Il sogno per i viola si chiama Juric

Sta facendo una grande stagione, forse la migliore da quando allena in Serie A. Ivan Juric sta compiendo veri e propri miracoli sulla panchina dell’Hellas Verona quest’anno, attirando l’attenzione della dirigenza gigliata. Il tecnico croato ancora deve rinnovare il contratto con gli scaligeri, ma la firma potrebbe arrivare in caso di salvezza, che è già avvenuta da qualche settimana.