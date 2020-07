Calciomercato Atalanta, addio Zapata? Marino fissa il prezzo

Calciomercato Atalanta, Zapata e l’offerta del West Ham: parla il ds Marino

Ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Bologna, il direttore sportivo degli orobici, Umberto Marino. Ecco le sue parole sul mercato e su Zapata ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Umberto Marino su Zapata

“La legge dell’ex è terribile, ma noi a Barrow vogliamo molto bene. Sono stati significativi alcuni suoi messaggi sulla città di Bergamo. Gli facciamo gli auguri per la sua carriera, ma da domani (ride, ndr). Con Walter (Sabatini, ndr) abbiamo parlato, è stata una delle persone che mi ha aiutato a capire cosa significa veramente il calcio. E’ un maestro, devo dire grazie a lui per quanto mi fa amare questo sport. Lotta a due con l’Inter per il secondo posto? No, anche la Lazio c’è dentro. Fino alla fine sarà un bellissimo duello, che vinca il migliore. Offerta del West Ham di 50 milioni? Alziamo la posta su Zapata… ma non ci pensiamo al momento. Ci sono ancora partite e poi c’è il Paris Saint-Germain. Addio su di lui? Lui sta molto bene, fa piacere sapere che ci sono club di livello internazionale su di lui, lo merita. Ilicic? Lo aspettiamo, è importante per noi, per campionato e Champions League”.