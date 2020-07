Vanno a caccia di risultato, entrambi i club, nella sfida Atalanta-Bologna. Si apre con questa sfida al Gewiss Staduim la 35esima giornata di Serie A. Ecco di seguito la sintesi del match, con il report da parte della redazione di Calciomercato24.com.

Atalanta-Bologna, risultato e sintesi

Aprono Atalanta-Bologna la 35esima giornata di Serie A e la partita vive di emozioni a sprazzi. Entrambi i club cercano i tre punti, l’Atalanta per continuare la sua cavalcata, il Bologna per dimenticare la pesante sconfitta contro il Milan. Nessuno dei due club riesce ad imporsi, il risultato al fine del primo tempo è ancora fermo sullo 0-0. Le emozioni però non mancano, con la traversa colpita dall’ex Musa Barrow e l’espulsione di Gasperini al minuto 36. Non se le sono mandate a dire lui e Mihajlovic (CLICCA QUI PER VEDERE COSA E’ SUCCESSO).

Atalanta-Bologna, il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajllovic.

ARBITRO: La Penna.

AMMONITO: Tomiyasu (B).

ESPULSO: Gasperini (non dal campo)