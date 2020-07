Mihajilovic dopo Atalanta-Bologna: “Gasperini non deve permettersi..”

Mihajilovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Queste le sue parole.

“E’ stata una partita equilibrata, loro però sono riusciti a sfruttare le occasioni. C’è mancata la scelta nell’ultimo passaggio, come prestazione la squadra ha fatto bene. Poteva starci un pareggio. L’importante è aver avuto una reazione dalla squadra, speriamo che finisca il prima possibile questa stagione. Era difficile non prendere gol, ma ancora una volta errori individuali. Troppo spazio sul gol di Muriel. Con Gasperini? Non si deve permettere di parlare con i nostri giocatori, perchè è mancanza di rispetto, lui non deve parlare con la nostra panchina. Sa che ha sbagliato, è ovvio che non ne abbia voluto parlare. Sulla reazione dopo il Milan? La squadra ha fatto bene, è normale che con una squadra di giovani ci possano essere degli alti e bassi. Quanto tempo ci vorrà per l’Europa? Noi abbiamo fatto una grande stagione, e penso ci vorranno almeno 2-3 anni. Quest’anno c’è stato un salto di qualità, ma se vogliamo arrivarci, dobbiamo cambiare qualcosa nella gestione mentale”