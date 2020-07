Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: non c’è Muriel

Atalanta e Bologna sono pronte a scendere in campo al Gewiss Stadium: diamo un’occhiata alle scelte di Gasperini e Mihajlovic con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le scelte di Gasperini e Mihajlovic

Il tecnico degli orobici non dovrebbe cambiare troppi elementi in vista della gara contro il Bologna. Out Hateboer per squalifica, sulle corsie esterne ci saranno Castagne e Gosens. Pasalic una delle poche incognite, ballottaggio colombiano in attacco tra Muriel e Zapata, vinto da quest’ultimo.

Mihajlovic invece torna ad affidarsi ai soliti noti dopo il turnover contro il Milan. In attacco ci sarà Palacio sostenuto da Barrow, Soriano e Olsen. Al centro del campo agiranno Medel e Svanberg, mentre in difesa agirà Krejci al posto dello squalificato Dijks.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il calcio stasera in TV: tutte le partite in diretta

Così in campo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. ALL.: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Denswil, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. ALL.: Mihajlovic.