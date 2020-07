Il Torino ieri è uscito sconfitto dal match di Serie A contro la Fiorentina. Intanto, dopo l’infortunio di Izzo che non ha nemmeno potuto prendere parte alla trasferta con i viola, è andato nuovamente ko anche l’altro centrale, Lyanco. La società ha rilasciato aggiornamenti riguardo le condizioni dei due calciatori in vista del rush finale di stagione.

Torino, obiettivo salvezza sempre più vicino

Il Torino ha 8 punti di vantaggio sul Lecce a 4 giornate dalla fine del campionato. La salvezza sembra ormai ad un passo per i granata che hanno passato una stagione assolutamente deludente e inaspettata, chiusa con l’esonero di Walter Mazzarri. Mentre la società lavora per la prossima stagione, arrivano notizie dai granata stessi riguardo le condizioni dei calciatori usciti malconci dalle ultime uscite, si tratta di Izzo e Lyanco.

Torino, infortuni per Izzo e Lyanco: il comunicato della società

Armando Izzo out. Il difensore italiano potrebbe tornare a disposizione per la partita con la Roma per la 37a giornata di Serie A. Come riportato da Torino nel comunicato, il calciatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro, rimediato nel finale di partita contro il Genoa e che gli ha impedito di giocare contro la Fiorentina ieri. Da valutare, invece, le condizioni di Lyanco che si è infortunato alla mano.