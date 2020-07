Fonseca dopo Roma-Inter: “Loro non hanno creato occasioni da gol”

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nel postpartita dopo il pareggio contro l’Inter. Queste le sue parole.

Fonseca dopo Roma-Inter

“Si può parlare di occasione persa? Sicuramente, abbiamo giocato benissimo e loro non hanno creato occasioni da gol. Abbiamo preso gol da palle inattive, ma questo è il calcio. Sono soddisfatto della squadra, ci sono miglioramenti sia dal punto di vista fisico che tattico. Anche con il nuovo modulo stiamo facendo bene. Sugli uomini? Spinazzola e Peres sono più liberi con questo stile di gioco, dato che sono bravi in fase offensiva. Mkhitaryan e Pellegrini rifiniscono il gioco, Veretout è bravissimo a dare equilibrio. C’è più aggressività e pressing più alto. Pensa che Mancini e Kolarov siano meglio con la difesa a 3? Kolarov ha fatto la seconda partita in questa posizione e ha fatto molto bene, così come Mancini e Ibanez. Sono molto contento, anche perchè in fase di costruzione hanno ottime qualità. In Europa ci sarà questo modulo? Vedremo quali saranno i segnali, sono ottimista”.