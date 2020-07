Conte dopo Roma-Inter: “Calendario folle, è fatto per metterci in difficoltà”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato nel postpartita dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole.

Conte dopo Roma-Inter

“Stiamo facendo cose molto positive, siamo in Champions e con 14 punti di distacco dalla quinta. Non ci dobbiamo dimenticare una cosa: anche Roma, Milan e Napoli avevano i nostri stessi obiettivi. La pressione si è fatta molto forte, e noi dobbiamo maturare da quel punto di vista: bisogna saper sopportare questo tipo di cose. Io ai ragazzi non posso dire nulla. Abbiamo fatto una prova positiva contro una squadra in salute. Io vi farei vedere il nostro calendario: è fatto per metterci in difficoltà, è folle. I nostri avversari hanno sempre avuto un giorno di riposo in più, forse quando hanno stilato il calendario non eravamo presenti. C’è qualcosa di strano, se bisogna dare una mazzata ce la prendiamo sempre noi, è successo qualcosa di incredibile. Gol Spinazzola? Rispetto gli arbitri che stanno vivendo una situazione anomala anche loro, però andare all’intervallo in vantaggio sarebbe stato molto diverso. Kolarov prende il calcagno di Lautaro”