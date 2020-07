La carica di vincitore del Pallone d’Oro resterà per un altro anno nelle mani di Lionel Messi. La FIFA, infatti, ha deciso che l’edizione del 2020 non sarà assegnata.

UFFICIALE – Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato

Per la prima volta dal 1956, non sarà assegnato il Pallone d’Oro 2020. Il settimanale francese France Football ha deciso attendere un anno e che il calcio ritrovi una certa normalità. Insomma, il solito duello tra Messi e Ronaldo può attendere. I motivi sono da ritrovare nella pandemia che ha colpito tutto il mondo del calcio.

Le motivazioni di France Football

Perché un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere.

• Perché il trofeo “Pallone d’Oro” trasmette valori diversi dalla sola eccellenza sportiva.

• Perché l’imparzialità che prevale per questo titolo onorario non poteva essere preservata, in particolare a livello statistico e anche nella preparazione poiché tutti gli aspiranti al premio non potevano essere ospitati nella stessa barca. Come possiamo confrontare l’incomparabile?

• Perché non volevamo mettere un asterisco indelebile sullo stile“Il trofeo ha vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19” .

• Perché solo due mesi (gennaio e febbraio), degli undici generalmente richiesti per formare un’opinione e decidere tra i migliori, è troppo poco per valutare e giudicare, dato che le altre partite si sono svolte. Il migliore di cosa, a proposito? Non sarebbe degno della nostra storia.

• A causa dei nostri circa 220 giurati (uomini e donne simili) sparsi in tutto il mondo, alcuni potrebbero essere stati distratti o deviati dalla loro missione di osservazione a causa di altre priorità ed emergenze da gestire.

• Perché la storia della colonna sonora è troppo preziosa per correre il rischio di danneggiarla con un esercizio traballante. In questi tempi frenetici, fare una pausa è un lusso oltre che una necessità inestimabile. In modo che il calcio, nel suo insieme, riacquista slancio e slancio, passione ed emozione. Fortemente che il palloncino dorato.