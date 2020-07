Oroscopo di oggi 20 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Grande voglia di riscatto, ma si parte con qualche dubbio. Se per troppo tempo sono stati taciuti dei problemi, agosto potrebbe essere il mese della deflagrazione. E’ necessaria più prudenza nelle coppie più forti.

Toro. Hai bisogno di consultare la tua vita e avere delle risposte. E’ un periodo in cui sarebbe molto importante definire una relazione. Potrebbe esserci un trasferimento.

Gemelli. Venere nel tuo segno, questo significa che ci sono tante cose da dire. Da marzo è nata una nuova relazione, è tempo di riparazioni. Le prossime saranno giornate molto interessanti.

Cancro. Sei governato dalla Luna e quindi piuttosto mutevole nei sentimenti. Cambi idea molto rapidamente. Stai cercando nuove alleanze nell’ambito del lavoro. Bisogna recuperare dopo un blocco.

Leone. Momento di grande necessità, sia dal punto di vista economico che lavorativo. Devi definire tutti i rapporti lavorativi. Non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. In amore si prospetta un’estate interessante.

Vergine. In questi tempi sei sempre molto forte. Sei tra i segni in grande vantaggio per superare tutte le asperità. Non è facile digerire l’aspetto amoroso. La maggioranza delle coppie dovrebbe ritrovare complicità.

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei uno dei segni più malandato. Ricordo che non ho mai detto che sarebbe stato un anno felice. Sei stanco di ripetere sempre le solite cose. Il dubbio è che questa tensione si rovesci in amore.

Scorpione. Stai per vivere una situazione di grande vantaggio o di liberazione. Possono nascere delle belle emozioni. Affronta i discorsi importanti in questi giorni.

Sagittario. Puoi iniziare a pensare a qualcosa di importante da sviluppare per agosto. Tu cerchi sempre di volare in maniera indipendente. L’amore è stato sottoposto ad una piccola crisi, ma sul lavoro si può iniziare a programmare qualcosa di bello per l’autunno.

Capricorno. Devi parlare in maniera serena e chiara. Ci sono delle tensioni in vista di agosto. C’è il rischio che alcuni rapporti possano danneggiarsi. Alcuni pensano che sia meglio stare da soli. Gli uomini sono troppo ermetici ed esprimono male le proprie emozioni.

Acquario. Attenti alle spese perché escono parecchi soldi in questo momento. Entro novembre sarebbe importante definire meglio tutti i lavori.

Pesci. Condizione di vantaggio che sarà ancora più forte ad agosto. Tensioni in amore, è tempo di investire sui sentimenti. Problemi che portano a lavoro, burocrazia e questioni legali.

L’oroscopo delle squadre

Juventus–Scorpione. Stai per vivere una situazione di grande vantaggio con il campionato verso la chiusura. Possono nascere delle belle emozioni importanti ad agosto con l’arrivo della Champions League.

Lazio: ci sono delle tensioni a causa del momento delicato e alcuni rapporti potrebbero danneggiarsi in vista di agosto.