News Sassuolo, De Zerbi infuriato: “La partita col Cagliari ci serva da lezione”

Conferenza prepartita per il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Domani sera i neroverdi affronteranno il Milan di Stefano Pioli.

De Zerbi: “Nel calcio non c’è nulla di scontato“

Domani sera, alle 21:45, il Sassuolo ritorna in campo e lo fa affrontando il Milan, in casa. Il tecnico dei romagnoli, Roberto De Zerbi, vuole subito riscattarsi dopo il pareggio di Cagliari sabato scorso. In conferenza stampa ha dichiarato: “La partita di sabato deve servirci da lezione. Non c’è nulla di scontato nel calcio. Restano ancora 4 partite da giocare, fisicamente stiamo bene. Dobbiamo dare il massimo, poi alla fine del campionato il campo ci dirà chi siamo. Milan? Hanno individualità, anche loro stanno bene. Pioli ha fatto un grande lavoro, ma anche noi stiamo facendo bene. Speriamo di fare una grande partita contro di loro.

Farò qualche cambio rispetto alla gara con il Cagliari. Europa? E’ difficile, ma in ballo ci sono ancora 12 punti. Qualche possibilità ce l’abbiamo, ma dipende anche da cosa faranno le altre squadre“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Sassuolo, futuro Berardi e De Zerbi: l’annuncio di Carnevali

Ancora De Zerbi: “Arrivare ottavi? Difficile…“

“Arrivare all’ottavo posto? E’ molto difficile, dietro di noi ci sono Torino e Fiorentina. Senza dimenticare il Parma ed il Verona. Vogliamo onorare il campionato fino alla fine. Per il rispetto di tutte le società che stanno giocando per un obiettivo noi daremo sempre il 100% in campo“.