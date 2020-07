Nella partita di ieri contro la Sampdoria, il calciatore è uscito con qualche problema muscolare. Oggi la brutta notizia per l’allenatore Roberto D’Aversa.

Tegola Gagliolo: problema all’ileopsoas sinistro

Il Parma è tornato ad allenarsi questa mattina dopo la rocambolesca sconfitta, in casa, contro la Sampdoria per 3-2. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro defaticante, chi non ha preso parte al match esercitazione tecnica e ‘torellini’. Il tecnico, Roberto D’Aversa, deve fare i conti anche con gli infortunati. Infatti il difensore italo-svedese, Riccardo Gagliolo, durante il match contro i blucerchiati, è uscito dal campo al minuto 79, venendo sostituito dal compagno Luca Siligardi. Il calciatore, poche ore fa, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro.

Sembra più che scontata la sua assenza nella gara di mercoledì 22 luglio contro il Napoli. A sfidare i partenopei, al suo posto, dovrebbe giocare il centrale albanese Kastriot Dermaku.

Contro il Napoli ancora out Bruno Alves

Il capitano dei ducali, Bruno Alves, è ancora in infermeria ed è difficile che venga convocato nella sfida di mercoledì. D’Aversa dovrà fare a meno, fino alla fine del campionato, del suo bomber Andreas Cornelius e del centrocampista Matteo Scozzarella. Qualche possibilità per lo slovacco Juraj Jucka. Attenzione ai diffidati: potrebbero rischiare l’ammonizione (e quindi saltare il match contro il Brescia di sabato) Brugman, Kucka, Kurtic e Laurini.