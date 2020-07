News Bologna, Mihajlovic perde le staffe in conferenza stampa

Conferenza prepartita per il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic. Domani sera i rossoblù affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Furia Mihajlovic: “Ho letto cose che non mi sono piaciute“

Il Bologna ha voglia di riscattarsi dopo la bruttissima prestazione di sabato sera contro il Milan, gara persa per 5-1. Il tecnico serbo, prima di iniziare la conferenza, si è lamentato con alcuni giornalisti: “Prima di iniziare intendo dire una cosa: non mi è affatto piaciuto quello che ho letto stamattina riguardo un possibile allontanamento con la dirigenza per la prossima stagione. Non c’è scritto da nessuna parte che dobbiamo arrivare in Europa, in Serie A ci sono 7 squadre superiori a tutte le altre. Il nostro obiettivo è quello di migliorare questa squadra anno dopo anno. Per l’Europa serve tempo e tanto lavoro.

Milan? I ragazzi sanno che partite del genere mi fanno arrabbiare, i rossoneri erano superiori a noi anche prima di giocare, ma l’atteggiamento in campo dei miei non mi è piaciuto“.

Ancora Mihajlovic: “Atalanta forte? Lo era anche lo scorso anno“

“Atalanta miglior squadra d’Italia? Anche l’anno scorso lo era. Ti fa giocare male. Credo che giochi meglio anche della Juventus. Rispetto alla gara con il Milan farò dei cambi, ma solo perché si gioca ogni tre giorni e cambiare mi sembra obbligatorio. Spero in una reazione positiva domani da parte dei miei calciatori“.