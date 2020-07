News Atalanta, Gasperini: “Li vedo e mi stanco”

Conferenza per il tecnico Gian Piero Gasperini. Domani sera, l’Atalanta affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic alle 19:30.

Gasperini: “Qualificazione in Champions meritata“

Domani torna subito in campo l’Atalanta dopo il pareggio esterno contro l’Hellas Verona. L’allenatore dei neroazzurri, Gian Piero Gasperini, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Siamo contenti per la qualificazione in Champions, siamo molto orgogliosi. La squadra sta crescendo nel tempo e i risultati sono evidenti. Le ultime partite che mancano sono importanti in vista del prossimo impegno, proprio in Champions League, contro il Psg. Sappiamo che possiamo creare problemi a tutti, bisogna continuare su questa strada. Bologna? Speriamo di affrontarla nel migliore dei modi, a volte giocare subito dopo una sconfitta è una fortuna.

La partita di sabato contro l’Hellas? Giocare con questo caldo e col sole sicuramente ha dato qualche problema in più, ma la prestazione dei miei comunque mi è piaciuta. Potevamo anche vincere, ma ci siamo accontentati del pareggio“.

Gasp ironizza: “Quando vedo correre i miei mi stanco…“

“E’ un tour de force anche per noi allenatori. Quando vedo i miei ragazzi correre in campo mi stanco solo a guardarli. Tutti stanno avendo difficoltà in questo periodo. Juventus-Lazio? Stasera guarderò il match. Faccio fatica a riguardare anche le nostre partite perché siamo sempre in viaggio. Ultimamente dormiamo veramente poco. E’ l’anomalia del momento“.