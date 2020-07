Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha parlato della delicata sfida che può valere per l’Europa League e dell’ottimo periodo che sta vivendo il Milan.

Milan, Pioli: “Stiamo facendo benissimo, grande segnale per il futuro”

Il tecnico rossonero si è soffermato sulla gara di domani sera e sulla classifica che ad oggi è sempre migliore dopo le ottime vittorie dell’ultimo periodo.

“Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in classifica guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera. E’ un lungo periodo ed è un segnale che la squadra sta dando anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all’altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa“.

Prossima stagione sarà figlia di questa, cosa lascia in eredità? “La mentalità, la voglia di essere i protagonisti delle partite, e la consapevolezza delle proprie qualità. C’è più fiducia rispetto all’andata, sappiamo superare i momenti difficili delle partite perché abbiamo più consapevolezza. Abbiamo qualità collettive e, soprattutto, singole che ci permettono di superare le difficoltà“.

Cosa è cambiato nel tempo? “Ci siamo conosciuti sempre di più, anche i compagni tra di loro. Siamo più riconoscibili sul campo e diventa più facile trovare situazioni che ci danno dei vantaggi. E’ altrettanto vero che le prestazioni dei singoli sono cresciuti e questo ha trascinato il gruppo”.

Le parole sui singoli

Futuro? “A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto e ad oggi il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva. Le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta sono quelle in cui dovremo dimostrare di essere una grande squadra, poi avremo un po’ più di tempo per recuperare in vista delle successive gare”.

Calhanoglu? “Era la crescita che mi aspettavo, ha tutto per diventare un top. Può ancora crescere e diventare un giocatore di riferimento per questa squadra“.

Bennacer? “E’ completo. Sa fare bene entrambe le fasi di gioco, è uno dei giocatori che ha sfruttato meglio il cambio di modulo, così può sfruttare al meglio le proprie caratteristiche“.

Ibrahimovic? “Si è arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita e fare gol. Le ultime due prestazioni sono state di grandissimo livello, è stato un punto di riferimento per i compagni. La squadra ha bisogno di lui dall’inizio, quindi deve stare bene“.

