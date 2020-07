Liga, Villarreal: il tecnico Javi Calleja saluta. Al suo posto un ex ‘gunners’?

Dopo tre anni l’allenatore spagnolo lascia la panchina dei ‘sottomarini gialli’. Al suo posto potrebbe arrivare un allenatore di fama mondiale.

Il Villarreal saluta Calleja dopo tre anni

Dopo tre anni il tecnico Javi Calleja e il Villarreal si separano. L’allenatore spagnolo lascia dopo aver ottenuto un ottimo quinto posto qualificando la squadra per la prossima edizione dell’Europa League. Il club spagnolo ha così annunciato la separazione con il suo ex allenatore tramite una nota sul proprio sito ufficiale: “Javi Calleja non è più l’allenatore del Villarreal. Il club intende ringraziare il manager per la sua dedizione al lavoro, per la sua professionalità come allenatore della prima squadra e gli augura buona fortuna per la sua carriera sportiva.

Con la nostra squadra è stato anche calciatore per 7 anni dal 1999 al 2006, raggiungendo le semifinali di Champions League proprio nel 2006. Grazie di tutto, Javi!“.

Unai Emery è pronto a prendere il suo posto

Chi al posto del giovane tecnico spagnolo? Il nome che circola in Spagna è quello di Unai Emery. Il tecnico di Hondarribia è pronto a rimettersi subito in gioco. La sua ultima esperienza è stata con il club di Premier League dell’Arsenal. La sua avventura in Inghilterra non si è conclusa, però, nel migliore dei modi. Dopo aver portato, nel 2018, i ‘gunners‘ al quinto posto in campionato, arrivò in finale di Europa League perdendo contro il Chelsea per 4-1. A fine novembre del 2019 viene esonerato a causa della sconfitta, in casa, contro l’Eintracht Francoforte.