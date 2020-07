Juventus-Lazio, Tare rilancia: “Niente alibi, proviamoci. Arriverà un attaccante”

Juventus-Lazio, Tare nel pre-partita

Ha parlato nel pre-partita di Juventus-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare. Ecco le sue parole.

Le parole di Igli Tare

“Ora non è il momento di pensare con i ‘se’ e con ‘ma’. Noi non ci giustifichiamo, sono dei dati di fatto le cose che sono venute fuori. Riproponiamo lo stesso entusiasmo che abbiamo vissuto in stagione, con lo spirito visto a Udine, potremmo farcela. Infortuni? Impressionanti, stranamente sono successe cose che non ci aspettavamo. Non deve essere un alibi, la squadra c’è e dobbiamo cercare fino in fondo di trovare i risultati migliori per questo campionato. Nessuno deve dimenticare quante cose importanti ha fatto la Lazio quest’anno. Borja Mayoral? Una cosa è certa, la Lazio cerca un attaccante. Forse due, ma uno sicuro”.