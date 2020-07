Juventus-Lazio 2-0: si scatena CR7 all’Allianz Stadium – LIVE

Juventus-Lazio è il big match per lo Scudetto, ecco il risultato e la sintesi della partita all’Allianz Stadium, attraverso il report della redazione di Calciomercato24.com.

Juventus-Lazio, risultato e sintesi del match Scudetto

Era tanto atteso il match all’Allianz Stadium, è la serata di Juventus-Lazio, sfida che decide le sorti dello Scudetto. Certo è che sarebbe stato meglio vedere lo scenario dell’impianto ricco, pieno di tifosi appassionati, pronti a sostenere gli uomini in campo. A parlare però è il terreno di gioco, che regala emozioni e spettacolo. La Juve parte subito forte, colpendo il palo su colpo di testa di Alex Sandro. Il possesso è a favore degli uomini di Maurizio Sarri, con la squadra di Simone Inzaghi che fa fatica a venire fuori col gioco. La più grande occasione del match però arriva proprio per i biancocelesti che al minuto 43 trovano il palo, che nega il gol a Ciro Immobile. La prima frazione di gioco si chiude con la Lazio in avanti, ma con il risultato fermo sullo 0-0.

Nella ripresa però cambia tutto, il match si sblocca con il calcio di rigore trasformato dal solito Cristiano Ronaldo. Con correzione al VAR, Orsato assegna un calcio di rigore a favore della Juventus per fallo di mano. Dagli 11 metri ci va il portoghese, che non solo trasforma il penalty, ma poco dopo realizza l’1-2 micidiale, trovando la doppietta il suo trentesimo gol in campionato.

Juventus-Lazio, il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

GOL: Cristiano Ronaldo (51′, 54′)

AMMONITI: Anderson (L).

ESPULSI: –

ARBITRO: Orsato.